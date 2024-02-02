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Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 2 Şubat Cuma akşamı 662'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fragmanı yayınlandı! Ekip, Cansu'yu kurtaramadı mı?

Andaç, Cansu'yu kaçırınca Emre deliriyor. Ekibin bulma çabaları zamanın giderek tükenmesine neden oluyor.

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Bulunan bir kadın cesedi Cansu'ya mı ait?

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin, ailesine pusu kuran çete liderine ateş püskürüyor!

Başak, ağır yaralı olarak hastaneye getiriliyor. Engin, ailesine pusu kurulmasının intikamını almak için harekete geçiyor. Yasadışı bahis çetesinin lideri Andaç, yurtdışına kaçmak için planlar yapıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arka Sokaklar Kanal D Haberler

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