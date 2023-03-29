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Arefe günü müjdesi ne? Arefe Günü Cumhurbaşkanı ne diyecek, ne müjde verecek?

Arefe günü müjdesi ne? Arefe Günü Cumhurbaşkanı ne diyecek, ne müjde verecek?

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"Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız, dedi. Peki, Arefe günü müjdesi ne? Arefe Günü Cumhurbaşkanı ne diyecek, ne müjde verecek?

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Arefe günü müjdesi ne? Arefe Günü Cumhurbaşkanı ne diyecek, nemüjde verecek?

AREFE GÜNÜ MÜJDESİ NE?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi törenini yaparken, milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden iki müjdeyi paylaşalım" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Arefe günü Gündem Politika Haberler

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