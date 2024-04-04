Ardahan'da seçim yenilenecek mi? Ardahan belediye başkanı seçimi tekrar mı yapılacak?

Ardahan'da seçim yenilenecek mi? Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart'ta kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Ardahan'da seçim yenilenecek mi merak ediliyordu. Peki, Ardahan belediye başkanı seçimi tekrar mı yapılacak? İşte detaylar...

ARDAHAN'DA SEÇİM YENİLENECEK Mİ?

Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'daki seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karar verdi.

AK PARTİ ADAYI 174 OY FARKLA KAYBETTİĞİ SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da AK Parti ve AK Parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sandıkların yüzde yüzünün açılmasının ardından CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 45.06, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43.51 oy aldı.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Demir, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması için müracaat etti.

İL SEÇİM KURULU'NDAN SEÇİMLERİN YENİLENMESİ KARARI

Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart'ta kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

FARUK DEMİR: KARAR KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir, "Bu karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Bu durum, tıpkı Mart 2019'daki İstanbul seçimlerine yapılan itiraza benziyor. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız"