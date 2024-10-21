Arda Güler Juventus'a mı gidiyor? Juventus Arda Güler paylaşımı ne?

Juventus Kulübü'nün resmi İngilizce hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini açıkladı. Serie A devi daha sonra İtalyanca hesabından yaptığı açıklamada hesaplarının çalındığını duyurdu. Arda Güler Juventus'a mı gidiyor? Juventus Arda Güler paylaşımı ne?

ARDA GÜLER JUVENTUS'A MI GİDİYOR?

3.4 milyon takipçisi bulunan hesaptan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Juventus'a hoş geldin, Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?" Juventus resmi İtalyanca hesabı, İngilizce hesaplarının çalındığını açıkladı. Hesabı bir Türk kullanıcının hacklediği ortaya çıktı.

İşte o paylaşım:

Bu olay, Juventus'un sosyal medya güvenliğini yeniden gözden geçirmesine neden olurken, taraftarlar arasında Arda Güler'in transferine dair spekülasyonlara yol açtı. Kulüp, durumu düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 yılında Ankara Altındağ'da doğdu. Türk milli futbolcu. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Galler maçında ilk milli takım golünü kaydetti. 18 yaşındaki Güler, attığı bu golle resmi maçlarda Türkiye adına gol atan en genç futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçti.

Fenerbahçe

2021

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı. Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

2021-2022

Fenerbahçe'yle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına, ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağtay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, girdikten 3 dakika sonra topu ağlara göndererek maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'e getirdi. Arda, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Aynı zamanda bu gol Arda'yı Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. 90+4. dakikada ise Mërgim Berisha'ya asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı.

Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

2022-2023

8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.

15 Ağustos 2022 tarihinde Kasımpaşa'yla oynanan 2. hafta maçının 69. dakikasında Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu maçın 86 ve 90+2. dakikasında 2 gol kaydetti. Fenerbahçe, maçı 6-0 kazandı.

3 Kasım 2022 tarihinde Dinamo Kiev'le oynanan UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçının 23. dakikasında 1 gol, 45+2. dakikasında ise Willian Arão'ya 1 asist yaparak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca Arda bu maçla birlikte kariyerinin ilk Avrupa Kupaları golünü de atmış oldu ve Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu unvanına erişti. Arda, aynı zamanda bu golle Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) gol atan en genç Türk futbolcu oldu.