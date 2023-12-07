Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı üst üste sakatlıklardan dolayı bir türlü sahaya çıkamayan Arda Güler'den sonunda iyi haber geldi. Peki, Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte, Arda Güler Real Madrid forması ile ne zaman maça çıkacak? Detaylar...

Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? Arda Güler Real Madrid forması ile ne zaman maça çıkacak?

Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı üst üste sakatlıklardan dolayı bir türlü sahaya çıkamayan Arda Güler'den sonunda iyi haber geldi. Peki, Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? İşte, Arda Güler Real Madrid forması ile ne zaman maça çıkacak? Ayrıntılar haberimizde...

ARDA GÜLER İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yaşadığı peş peşe sakatlıkları tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri resmen başlıyor. Genç yıldızın bu ayın 17'sinde Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor. Arda, Ancelotti'nin şans vermesi halinde bu mücadelede ilk kez forma giyecek.

VILLAREAL MAÇINDA KADRODA OLACAK

18 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Arda, Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

İLK KEZ FORMA GİYECEK

Bu ayın 17'sinde oynanacak Villarreal maçının kadrosunda olacağı öğrenilen Arda Güler'in Ancelotti'nin şans vermesi halinde bu mücadelede oynayabilecek ve eflatun-beyazlı formayı ilk kez giyecek.