Arancini tarifi! Masterchef Arancini nasıl yapılır? Arancini için gerekli malzemeler nelerdir? Arancini hangi ülkeye ait? Arancini nedir, ne demek?

Masterchef 21 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Arancini yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Arancini nasıl yapılır? Arancini yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Arancini yemek tarifi! Arancini nasıl yapılır? Arancini yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Arancinitarifi oldu. Peki en güzel Arancini yemek tarifi nasıldır? Arancini yemeği nasıl yapılır? Aranciniiçin gerekli malzemeler nelerdir?

ARANCİNİ NEDİR?

Arancini, doldurulmuş, ekmek kırıntılarıyla kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temel öğelerinden biri olan İtalyan pirinç toplarıdır.

Levanten mutfağı kıbbeh'deki Arap yemeğine benzer.

En çok kullanılan dolgular şunlardır: ragù ile doldurulmuş "al ragù" veya "al sugo", (et veya kıyma, domates sosu ve baharatlarla düşük sıcaklıkta yavaş pişirilir), mozzarella veya caciocavallo peyniri ve genellikle bezelyeler ve jambon ve mozzarella veya beşamelle doldurulmuş al burro veya ô burru.

Dolgular ve şekil bakımından farklı olan pek çok bölgesel çeşidi vardır. Doğu Sicilya'da yapılan Arancini al ragùnun Etna Yanardağı'ndan esinlenilmiş konik bir şekli vardır.

ARANCİNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta,

2 su bardağı haşlanmış pirinç,

1 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri,

1 su bardağı un,

1 litre tavuk suyu,

1 adet mozzarella peyniri,

yarım kuru soğan

ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuru soğanı ince ince doğrayın. Sonra yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün ve soğanları kavurmaya başlayın. Daha sonra pirinci ve tavuk suyunu ilave edin. Pirinçler suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çeken pirinci soğumaya bırakın. Daha sonra içine parmesan peynirini ve yumurtayı ilave edin. Karışımı iyice yoğurun. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yoğurduğunuz karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın. Daha sonra yuvarladığınız pirinç toplarını önce una daha sonra yumurtaya bulayın. En son mozzarella peynirlerine bulayın ve topları tavada kızartın. Pirinç toplarını güzelce sararana kadar kızartın. Pişen topları dilediğiniz baharatlarla çeşitlendirerek sunabilirsiniz.