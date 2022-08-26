Senaristliğini Corey Large ve Edward Drake üstlenirken film,12 Kasım 2021'de vizyona giren Apex Ölüm Adası'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Apex Ölüm Adası filminin konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kimler?

2021 yılı yapımı aksiyon, gerilim ve bilim kurgu türündeki Apex: Ölüm Adası filminin yönetmen koltuğunda Edward Drake yer alıyor. Peki, Apex Ölüm Adası filminin konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

APEX ÖLÜM ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX ÖLÜM ADASI OYUNCULARI

Bruce Willis

Neal McDonough

Alexia Fast

Robert Laenen

Lochlyn Munro

Megan Peta Hill