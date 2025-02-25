Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI nasıl izlenir? Antalyaspor Beşiktaş ZTK maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle seçeneğini araştıran futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın şifresiz ve HD yayın bilgilerini merak ediyor. Süper Lig'de mücadele eden iki güçlü ekip, Antalyaspor - Beşiktaş ZTK maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

A SPOR NASIL İZLENİR?

A Spor'un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izleme seçeneği sunulacak.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: H (Yatay)

FEC: 5/6

ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih