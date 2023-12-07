Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman? Ankaragücü - İskenderunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü - İskenderunspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - İskenderunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman?

7 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü - İskenderunspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü - İskenderunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü - İskenderunspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaragücü- İskenderunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü- İskenderunspor maçı ne zaman?

ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü ile İskenderunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, 07 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Bu maç, A Spor kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek. A Spor'u izlemek için Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.