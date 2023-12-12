Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve çıkarıldığı mahkemede beraberindeki 2 kişiyle birlikte tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Koca'nın "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" dediği öğrenildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Hakem yanlış karar verdi, ben de tokat attım

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve skandal saldırının ardından gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Habertürk'ün aktardığına göre Başkan Koca çıkarıldığı mahkemede "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" diye konuştu.

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

HALİL UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan skandalın ardından toplam 6 kişi gözaltına alınırken, aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rize spor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KOCA'NIN MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesine de ulaşıldı. Başkan Koca'nın "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" dediği ortaya çıktı.