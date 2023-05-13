Ankara Kuşu gözaltına mı alındı? Ankara Kuşu Oktay Yaşar tutuklandı mı?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözltına alınan isimler arasında Ankara Kuşu' isimli hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar da var. Peki, Ankara Kuşu gözaltına mı alındı? Ankara Kuşu tutuklandı mı?

Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Özkiraz'ın sosyal medya hesabından, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." paylaşımı yapıldı. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 kişi yurtdıyında olduğu için gözaltına alınamadı.Peki, Ankara Kuşu gözaltına mı alındı? Ankara Kuşu tutuklandı mı?

ANKARA KUŞU GÖZALTINA MI ALINDI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.

17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 kişi yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı. Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' hesabının sahibi Oktay Yaşar da var.