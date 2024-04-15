Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne?

Anayasa 58. maddesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddeleri arasında "Gençliğin Korunması"na ilişkin madde 58. maddedir. Peki, Anayasanın 58. maddesi nedir? İşte 58. maddenin tamamı!

ANAYASANIN 58. MADDESİ

Anayasanın 58. maddesi "Gençliğin Korunması" konulu bir maddedir. 58. madde şöyledir:

"Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."