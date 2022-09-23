Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt heyecanı başlıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler işlemlern hangi tarihlerde yapılacağı merak edilerek öğrenciler tarafından "AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" şeklindeki sorular merak kazandı.Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022? İşte detaylar haberimizde...

AÖF 2022-2023 KAYIT TAKVİMİ

AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT YENİLEME YAPILIR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2022

Eskişehir Açıköğretim sınavsız ikinci üniversite kapsamında en çok öğrenci kabul eden kurumların başında gelmesinin yanı sıra program çeşitliliğinin de fazla olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AÖF sınavsız ikinci üniversite bölümleri:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama