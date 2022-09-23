Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt heyecanı başlıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler işlemlern hangi tarihlerde yapılacağı merak edilerek öğrenciler tarafından "AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" şeklindeki sorular merak kazandı.Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022? İşte detaylar haberimizde...
AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
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Eskişehir Açıköğretim sınavsız ikinci üniversite kapsamında en çok öğrenci kabul eden kurumların başında gelmesinin yanı sıra program çeşitliliğinin de fazla olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AÖF sınavsız ikinci üniversite bölümleri:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama