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Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes ve Olympiakos takımları arasında oynanacak olan basketbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Maçın hangi saatte başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? İşte detaylar!

Anadolu Efes ve Olympiakos arasında oynanacak olan heyecan dolu basketbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal basketbol severler tarafından merakla bekleniyor. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu önemli maç, basketbol dünyasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES- OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes- Olympiakos maçı, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES- OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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