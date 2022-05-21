Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? - Haberler

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Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir?

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Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir?

Anadolu Efes - Real Madrid THY Euroleague final maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? merak etti. İşte detaylar...

Türkiye'nin en köklü basketbol takımlarından birisi Anadolu Efes'in kadrosunda kimler var, hangi oyuncular bulunuyor merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? Anadolu Efes sporcuları kimler? Anadolu Efes basketbolcuların isimleri, kiloları ve boyları nedir? Ayrıntılar sizlerle...

ANADOLU EFES SK TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Anadolu Efes Spor Kulübü, İstanbul'da Anadolu Grubu'na bağlı Efes Pilsen bira markasının sponsorluğunda 1976 yılında Kadıköy Spor'un devralınmasıyla kurulmuş spor kulübü. Tuncay Özilhan başkanlığında, Pano Natof (Genel Kaptan), Berna Sirmen (Müdür), Talat Öztoprak (Yönetici) ve Faruk Akagün (Antrenör) İdari ve Teknik kadrosuyla ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Türkiye ve Avrupa kupalarında kazanmış olduğu başarılar ve yetiştirmiş olduğu basketbolcular ile spor kamuoyunun basketbola ilgi duymasını sağlamıştır.

1996 yılındaki Koraç Kupası şampiyonluğu ile Türk spor tarihinde Avrupa kupası kazanan ilk takım olmayı başararak kendine özel bir yer edinmiş olan kulüp, kuruluşundan günümüze yalnızca basketbol branşında erkek basketbol takımıyla faaliyetini sürdürmektedir. Takım idmanlarını 1982'de hizmete giren ve İstanbul Bahçelievler'de olan kendi tesisinde yapmaktadır. Maçlarını ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamaktadır.

Kulüp, 17 Nisan 2010'da çıkarılan alkol ve tütün ürünlerinin sportif ve müzikal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin yasa gereği 29 Haziran 2011'de adını Anadolu Efes Spor Kulübü olarak değiştirmiştir. 2011-12 sezonundan itibaren Efes Pilsen Spor Kulübü artık sportif etkinliklerine Anadolu Efes Spor Kulübü adı altında devam etmektedir.

ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIM KADROSU 2022

OyuncularTeknik kadro
Poz.#ÜlkeİsimYaşBoyAğırlıkBaşantrenör
G0Larkin, Shane (ÇV)29 - 02 Ekim 19921,80 m (5 ft 11 in)79 kg (174 lb)Ergin Ataman
G1Beaubois, Rodrigue34 - 24 Şubat 19881,88 m (6 ft 2 in)84 kg (185 lb)Yardımcı antrenörler
F/P2Singleton, Chris32 - 21 Kasım 19892,06 m (6 ft 9 in)108 kg (238 lb)Tomislav Mijatovic
UF3Saybir, Yiğitcan23 - 27 Şubat 19992,02 m (6 ft 8 in)88 kg (194 lb)Yakup Sekizkök
OK4Balbay, Doğuş (K)33 - 21 Ocak 19891,85 m (6 ft 1 in)82 kg (181 lb)Cenk Yıldırım
ŞG6Bryant, Elijah27 - 19 Nisan 19951,96 m (6 ft 5 in)95 kg (209 lb)Takım menajeri
OK10İlyasoğlu, Ömercan21 - 01 Ocak 20011,95 m (6 ft 5 in)85 kg (187 lb)Alper Yılmaz
ŞG11Gazi, Erten24 - 15 Haziran 19971,91 m (6 ft 3 in)93 kg (205 lb)
P15Güven, Egemen26 - 25 Eylül 19952,09 m (6 ft 10 in)100 kg (220 lb)
UF18Moerman, Adrien33 - 7 Ağustos 19882,03 m (6 ft 8 in)102 kg (225 lb)
G19Tuncer, Buğrahan29 - 23 Mart 19931,93 m (6 ft 4 in)90 kg (200 lb)(K) Takım kaptanı
P21Pleiß, Tibor32 - 02 Kasım 19892,21 m (7 ft 3 in)116 kg (256 lb)(ÇV) Çifte vatandaş
OK22Micic, Vasilije28 - 13 Ocak 19941,96 m (6 ft 5 in)92 kg (203 lb)Sakat
G/F23Anderson, James33 - 25 Mart 19891,98 m (6 ft 6 in)98 kg (216 lb)
F/P33Petrušev, Filip22 - 15 Nisan 20002,11 m (6 ft 11 in)107 kg (236 lb)Liste • Son güncelleme: 18 Ekim 2021
P42Dunston, Bryant (ÇV)35 - 28 Mayıs 19862,03 m (6 ft 8 in)114 kg (251 lb)
G/F44Simon, Krunoslav36 - 24 Haziran 19851,97 m (6 ft 6 in)100 kg (220 lb)

Başantrenörü : Ergin Ataman

Anadolu Efes kadrosu:

  • Shane D. Larkin
  • Rodrigue Beaubois
  • Chris Singleton
  • Yiğitcan Saybir
  • Doğuş Balbay
  • Elijah Bryant
  • Ömercan İlyasoğlu
  • Erten Gazi
  • Egemen Güven
  • Adrien Moerman
  • Buğrahan Tuncer
  • Tibor Pleiss
  • Vasilije Micic
  • James Anderson
  • Filip Petrušev
  • Bryant Dunston
  • Krunoslav Simon

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