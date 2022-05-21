Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? - Haberler

Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir?
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Anadolu Efes - Real Madrid THY Euroleague final maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? merak etti. İşte detaylar...
Türkiye'nin en köklü basketbol takımlarından birisi Anadolu Efes'in kadrosunda kimler var, hangi oyuncular bulunuyor merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? Anadolu Efes sporcuları kimler? Anadolu Efes basketbolcuların isimleri, kiloları ve boyları nedir? Ayrıntılar sizlerle...
ANADOLU EFES SK TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER
Anadolu Efes Spor Kulübü, İstanbul'da Anadolu Grubu'na bağlı Efes Pilsen bira markasının sponsorluğunda 1976 yılında Kadıköy Spor'un devralınmasıyla kurulmuş spor kulübü. Tuncay Özilhan başkanlığında, Pano Natof (Genel Kaptan), Berna Sirmen (Müdür), Talat Öztoprak (Yönetici) ve Faruk Akagün (Antrenör) İdari ve Teknik kadrosuyla ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Türkiye ve Avrupa kupalarında kazanmış olduğu başarılar ve yetiştirmiş olduğu basketbolcular ile spor kamuoyunun basketbola ilgi duymasını sağlamıştır.
1996 yılındaki Koraç Kupası şampiyonluğu ile Türk spor tarihinde Avrupa kupası kazanan ilk takım olmayı başararak kendine özel bir yer edinmiş olan kulüp, kuruluşundan günümüze yalnızca basketbol branşında erkek basketbol takımıyla faaliyetini sürdürmektedir. Takım idmanlarını 1982'de hizmete giren ve İstanbul Bahçelievler'de olan kendi tesisinde yapmaktadır. Maçlarını ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamaktadır.
Kulüp, 17 Nisan 2010'da çıkarılan alkol ve tütün ürünlerinin sportif ve müzikal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin yasa gereği 29 Haziran 2011'de adını Anadolu Efes Spor Kulübü olarak değiştirmiştir. 2011-12 sezonundan itibaren Efes Pilsen Spor Kulübü artık sportif etkinliklerine Anadolu Efes Spor Kulübü adı altında devam etmektedir.
ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIM KADROSU 2022
|Oyuncular
|Teknik kadro
|Poz.
|#
|Ülke
|İsim
|Yaş
|Boy
|Ağırlık
|Başantrenör
|G
|0
|Larkin, Shane (ÇV)
|29 - 02 Ekim 1992
|1,80 m (5 ft 11 in)
|79 kg (174 lb)
|Ergin Ataman
|G
|1
|Beaubois, Rodrigue
|34 - 24 Şubat 1988
|1,88 m (6 ft 2 in)
|84 kg (185 lb)
|Yardımcı antrenörler
|F/P
|2
|Singleton, Chris
|32 - 21 Kasım 1989
|2,06 m (6 ft 9 in)
|108 kg (238 lb)
|Tomislav Mijatovic
|UF
|3
|Saybir, Yiğitcan
|23 - 27 Şubat 1999
|2,02 m (6 ft 8 in)
|88 kg (194 lb)
|Yakup Sekizkök
|OK
|4
|Balbay, Doğuş (K)
|33 - 21 Ocak 1989
|1,85 m (6 ft 1 in)
|82 kg (181 lb)
|Cenk Yıldırım
|ŞG
|6
|Bryant, Elijah
|27 - 19 Nisan 1995
|1,96 m (6 ft 5 in)
|95 kg (209 lb)
|Takım menajeri
|OK
|10
|İlyasoğlu, Ömercan
|21 - 01 Ocak 2001
|1,95 m (6 ft 5 in)
|85 kg (187 lb)
|Alper Yılmaz
|ŞG
|11
|Gazi, Erten
|24 - 15 Haziran 1997
|1,91 m (6 ft 3 in)
|93 kg (205 lb)
|P
|15
|Güven, Egemen
|26 - 25 Eylül 1995
|2,09 m (6 ft 10 in)
|100 kg (220 lb)
|UF
|18
|Moerman, Adrien
|33 - 7 Ağustos 1988
|2,03 m (6 ft 8 in)
|102 kg (225 lb)
|G
|19
|Tuncer, Buğrahan
|29 - 23 Mart 1993
|1,93 m (6 ft 4 in)
|90 kg (200 lb)
|(K) Takım kaptanı
|P
|21
|Pleiß, Tibor
|32 - 02 Kasım 1989
|2,21 m (7 ft 3 in)
|116 kg (256 lb)
|(ÇV) Çifte vatandaş
|OK
|22
|Micic, Vasilije
|28 - 13 Ocak 1994
|1,96 m (6 ft 5 in)
|92 kg (203 lb)
|Sakat
|G/F
|23
|Anderson, James
|33 - 25 Mart 1989
|1,98 m (6 ft 6 in)
|98 kg (216 lb)
|F/P
|33
|Petrušev, Filip
|22 - 15 Nisan 2000
|2,11 m (6 ft 11 in)
|107 kg (236 lb)
|Liste • Son güncelleme: 18 Ekim 2021
|P
|42
|Dunston, Bryant (ÇV)
|35 - 28 Mayıs 1986
|2,03 m (6 ft 8 in)
|114 kg (251 lb)
|G/F
|44
|Simon, Krunoslav
|36 - 24 Haziran 1985
|1,97 m (6 ft 6 in)
|100 kg (220 lb)
Başantrenörü : Ergin Ataman
Anadolu Efes kadrosu:
- Shane D. Larkin
- Rodrigue Beaubois
- Chris Singleton
- Yiğitcan Saybir
- Doğuş Balbay
- Elijah Bryant
- Ömercan İlyasoğlu
- Erten Gazi
- Egemen Güven
- Adrien Moerman
- Buğrahan Tuncer
- Tibor Pleiss
- Vasilije Micic
- James Anderson
- Filip Petrušev
- Bryant Dunston
- Krunoslav Simon