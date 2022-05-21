Anadolu Efes basketbol kadrosu! Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? - Haberler

Türkiye'nin en köklü basketbol takımlarından birisi Anadolu Efes'in kadrosunda kimler var, hangi oyuncular bulunuyor merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes kadrosunda kimler var, sporcuların boyları kaç? 2022 Anadolu Efes kadrosundaki isimleri kimlerdir? Anadolu Efes sporcuları kimler? Anadolu Efes basketbolcuların isimleri, kiloları ve boyları nedir? Ayrıntılar sizlerle...

ANADOLU EFES SK TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Anadolu Efes Spor Kulübü, İstanbul'da Anadolu Grubu'na bağlı Efes Pilsen bira markasının sponsorluğunda 1976 yılında Kadıköy Spor'un devralınmasıyla kurulmuş spor kulübü. Tuncay Özilhan başkanlığında, Pano Natof (Genel Kaptan), Berna Sirmen (Müdür), Talat Öztoprak (Yönetici) ve Faruk Akagün (Antrenör) İdari ve Teknik kadrosuyla ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Türkiye ve Avrupa kupalarında kazanmış olduğu başarılar ve yetiştirmiş olduğu basketbolcular ile spor kamuoyunun basketbola ilgi duymasını sağlamıştır.

1996 yılındaki Koraç Kupası şampiyonluğu ile Türk spor tarihinde Avrupa kupası kazanan ilk takım olmayı başararak kendine özel bir yer edinmiş olan kulüp, kuruluşundan günümüze yalnızca basketbol branşında erkek basketbol takımıyla faaliyetini sürdürmektedir. Takım idmanlarını 1982'de hizmete giren ve İstanbul Bahçelievler'de olan kendi tesisinde yapmaktadır. Maçlarını ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynamaktadır.

Kulüp, 17 Nisan 2010'da çıkarılan alkol ve tütün ürünlerinin sportif ve müzikal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin yasa gereği 29 Haziran 2011'de adını Anadolu Efes Spor Kulübü olarak değiştirmiştir. 2011-12 sezonundan itibaren Efes Pilsen Spor Kulübü artık sportif etkinliklerine Anadolu Efes Spor Kulübü adı altında devam etmektedir.

ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIM KADROSU 2022