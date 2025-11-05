Amerika hükümet ne zaman açılacak, ABD hükümet kapalı mı?

Bu hafta itibarıyla ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanması rekoruna doğru ilerliyor. Federal kurumlar 34 gündür kapalı durumda ve rekorun kırılmasına yalnızca iki gün kaldı. Şükran Günü tatili yaklaşırken kamuoyu üzerindeki baskı giderek artarken, gözler aynı zamanda yaklaşan kritik seçimlere çevrilmiş durumda. Amerika hükümetinin ne zaman açılacağı ise merak konusu.

AMERİKA HÜKÜMET NE ZAMAN AÇILACAK?

ABD'de hükümetin kapalı kalma süresi uzadıkça, ekonomik ve sosyal etkiler derinleşiyor. On binlerce federal çalışan haftalardır maaş almadan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gıda yardımı programı (SNAP) kapsamında destek alan yaklaşık 42 milyon Amerikalı, yardımların durdurulması riskiyle karşı karşıya. Maryland'deki bir gıda bankasında konuşan bir federal çalışan, "Sanki hükümet bizim durumumuzu önemsemiyor. Tatiller yaklaşıyor, insanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Burası fırsatlar ülkesi deniyor ama şu an öyle hissettirmiyor," diyerek tepkisini dile getirdi.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD eski Başkanı Donald Trump, CBS'in "60 Minutes" programında yaptığı açıklamalarda Demokratları hedef aldı. Trump, "çılgın deliler" olarak nitelendirdiği Demokratların, sonunda geri adım atarak hükümeti yeniden açmak için oy kullanmak zorunda kalacağını söyledi. Siyasi gerilim artarken, hükümetin kapalı kalmasının maliyeti de her geçen gün büyüyor.

EKONOMİ VE GÜVENLİKTE GİDEREK ARTIYOR

Yaklaşık 13 bin hava trafik kontrolörü ile 50 bin TSA (Ulaştırma Güvenliği İdaresi) çalışanı maaş alamadan görevine devam ediyor. Uçuşlarda gecikmeler ve güvenlik süreçlerinde aksaklıklar yaşanması riski giderek yükseliyor. Federal kurumların işleyişinin yavaşlaması, hem ekonomik büyümeyi hem de kamu güvenliğini tehdit ediyor.

SEÇİMLER VE ŞÜKRAN GÜNÜ BASKISI

Bu hafta Virginia, New Jersey, New York ve California gibi önemli eyaletlerde kritik seçimler yapılacak. Siyasi atmosferin giderek ısındığı bu dönemde, Kongre üyelerinin 24 Kasım'da başlayacak Şükran Günü tatilinden önce bir çözüm bulmaları gerekiyor. Tatil dönemine girilmeden önce uzlaşmaya varılamazsa, uçuşlardaki tıkanıklıklar ve ekonomik sıkışma, hem iktidar hem muhalefet üzerinde görülmemiş bir baskı yaratabilir.

TARİHİ REKOR YAKINDA KIRILABİLİR

ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanması, Aralık 2018 – Ocak 2019 döneminde 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanmanın 34. güne ulaşmasıyla birlikte, ülke bir kez daha tarihî bir rekorun eşiğinde. Gözler şimdi Washington'da; hükümetin yeniden açılıp açılmayacağına dair kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.