76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu. Peki, Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

AMATÖR LİG BAL LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024-25?

Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.

76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak.

İşte ilk hafta fikstürü: