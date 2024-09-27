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Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?
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Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. Peki, Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor?

76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu. Peki, Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

AMATÖR LİG BAL LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024-25?

Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.

76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak.

İşte ilk hafta fikstürü:

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Amatör lig BAL LİGİ ne zaman başlıyor 2024-25?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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