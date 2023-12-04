AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli?

MasterChef All Star'ın bugünkü bölümünde özel konuk olarak Hintli Şef Amardeep Anand yer alıyor. Hindistan'da çeşitli 5 yıldızlı otellerde ve İngiltere'de Michelin yıldızlı bir restoranda görev yapmış olan Anand, İngiltere'nin ödüllü Hint restoran zinciri Madhu's'ta 'Group Executive Chef' olarak görev yapıyor. Peki, Amardeep Anand kimdir? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Hintli Şef Amardeep Anand yeni bölümde yarışmacılardan, kendisinin favorisi olan Buzi Bafu yemeğini yapmalarını istiyor. Peki, Amardeep Anand kimdir? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

AMARDEEP ANAND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hindistan'da çeşitli 5 yıldızlı otellerde ve İngiltere'de Michelin yıldızlı bir restoranda görev yapmış olan Amardeep Anand, MasterChef All Star'ın konuk şefi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'nin ödüllü Hint restoran zinciri Madhu's'ta 'Group Executive Chef' olarak görev alan Amardeep Anand, Otel İşletmeciliği ve Ticaret bölümlerinden aldığı üniversite eğitimi ile sektörde 23 yıllık bir deneyime sahip bir şeftir.