Alves Kablo halka arz katılım endeksine uygun mu? Alves Kablo halka arz helal mi, caiz mi, haram mı?

Alves Kablo halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Oba Makarna halka arz gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Alves Kablo halka arz katılım endeksine uygun mu? Alves Kablo halka arz helal mi, caiz mi, haram mı?

ALVES KABLO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Alves Kablo halka arz katılım endeksine uygundur. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilmektedir. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 22-23 Şubat tarihlerinde halka arz olacak.Borsa İstanbul'da ALVES koduyla işlem görecek şirketin halka arz konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım yürütecek.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Katılım endeksleri, alkol, tütün, kumar, domuz eti ve geleneksel finans gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri hariç tutarak oluşturulduğu için yatırımcıların etik ve dini inançlarıyla uyumlu, önceden taranmış bir yatırım evreni sunar.