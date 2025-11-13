Altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? 13 Kasım canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Son dönemde altın piyasasında yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini bir kez daha bu güvenli limana çekti. 13 Kasım itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında ciddi hareketler gözlemleniyor. Peki, altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım canlı altın fiyatları haberimizde...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın, tarih boyunca yatırımcıların güvenli limanı olarak görülmüştür. 2025'in son çeyreğinde ise gram altın fiyatlarında ani yükselişler dikkat çekiyor. Peki altının bu yükseliş trendinin arkasında hangi faktörler bulunuyor?

Birincisi, küresel ekonomik belirsizlikler. ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz politikalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendiriyor. Altın, enflasyon ve dolar endeksindeki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Özellikle doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

İkinci etken ise iç piyasadaki döviz kurları ve TL'deki dalgalanmalar. Türkiye'de son dönemde TL'deki değer kaybı, gram altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Yatırımcılar ve küçük tasarruf sahipleri, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelerek portföylerini güvence altına almaya çalışıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının geleceği, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Analistler, kısa vadede altın fiyatlarının yüksek volatilite gösterebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki yükseliş, hem dolar/TL kurundaki hareketlerden hem de küresel piyasalardaki risk algısından besleniyor. Eğer enflasyon oranlarında beklenen düşüş gerçekleşmez veya küresel belirsizlikler artarsa, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi muhtemel.

Bununla birlikte, merkez bankalarının faiz artırımı veya doların güçlenmesi gibi faktörler, altın fiyatlarında geçici düşüşler yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar, hem küresel gelişmeleri hem de iç piyasadaki ekonomik göstergeleri yakından takip etmelidir.

13 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

13 Kasım itibarıyla altın piyasasında gözlemlenen fiyatlar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge. İşte güncel veriler:

GRAM ALTIN NE KADAR: Alış: 5.719,37 TL | Satış: 5.720,14 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR: Alış: 9.581,00 TL | Satış: 9.670,00 TL

YARIM ALTIN: Alış: 19.162,00 TL | Satış: 19.328,00 TL

TAM ALTIN: Alış: 38.206,00 TL | Satış: 38.532,00 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış: 38.545,00 TL | Satış: 39.127,00 TL

ONS ALTIN: Alış: 4.190,54 dolar | Satış: 4.190,81 dolar

Görüldüğü üzere gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Özellikle çeyrek altın, 9.670 TL seviyesini görerek yatırımcıların dikkatini çekti.

13 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olarak öne çıkıyor. 13 Kasım itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.719,37 TL, satış fiyatı ise 5.720,14 TL olarak belirlendi.

Uzmanlar, gram altın fiyatlarındaki ani yükselişi hem döviz kurlarındaki artışa hem de küresel belirsizliklere bağlıyor. Küçük yatırımcılar, kısa vadede altına yönelerek tasarruflarını koruma eğiliminde bulunuyor.

13 KASIM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, hem hediye hem de yatırım aracı olarak yaygın şekilde tercih ediliyor. Bugün itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 9.670,00 TL seviyesinde.

Çeyrek altındaki yükseliş, özellikle gram altın fiyatlarındaki artıştan doğrudan etkileniyor. Analistler, ekonomik belirsizliklerin devam ettiği sürece çeyrek altının talebinin yüksek kalacağını vurguluyor.

13 KASIM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, özellikle yatırım amaçlı alımlar için öne çıkıyor. 13 Kasım'da yarım altın alış fiyatı 19.162,00 TL, satış fiyatı ise 19.328,00 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın fiyatlarının yükselmesinde gram altındaki artışın yanı sıra, yatırımcı talebindeki yoğunluk da etkili oluyor. Özellikle ekonomik dalgalanmaların devam ettiği dönemlerde yarım altın, güvenli liman olarak tercih ediliyor.

13 KASIM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, yüksek meblağlı yatırımlar için tercih edilen bir diğer altın türü. Bugünkü fiyatlar alış 38.206,00 TL, satış 38.532,00 TL seviyesinde.

Uzmanlar, tam altın fiyatlarındaki yükselişin hem gram altın hem de küresel ons altın fiyatlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yatırımcılar, uzun vadeli planlarında tam altını portföylerine dahil edebilir.

13 KASIM ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın, uluslararası piyasalarda referans kabul edilen fiyat göstergesidir. 13 Kasım itibarıyla alış fiyatı 4.190,54 dolar, satış fiyatı 4.190,81 dolar olarak işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve doların performansı, ons altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında. Türkiye'deki gram altın fiyatları ise ons altın ve TL kurundaki hareketlerden doğrudan etkileniyor.