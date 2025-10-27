Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? 27 Ekim canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasalarında son günlerde dikkat çeken sert düşüşler yaşanıyor. 2025 yılı boyunca yükseliş trendinde ilerleyen altın, ekim ayının son haftasında ciddi bir geri çekilme ile karşı karşıya kaldı.27 Ekim itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemlenirken, yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" ve "Altının düşmeye devam edecek mi?" gibi kritik sorulara yanıt arıyor. Peki, altın neden düşüyor? Altının düşmesi neye bağlıdır? 27 Ekim Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın ne kadar? 27 Ekim canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

Küresel ölçekte en belirleyici faktörlerden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası. Faizlerin yüksek seyrini koruması, yatırımcıları getirisi olmayan altın yerine tahvil ve mevduat gibi araçlara yönlendiriyor. Doların küresel piyasalarda güç kazanması da ons altının değerini aşağı çeken önemli bir unsur. Dolar endeksindeki artış, altının yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden olarak satış baskısını artırıyor.

Bir diğer neden ise jeopolitik risklerin bir süreliğine azalması. Savaş ve kriz dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen altın, bu risklerin yatıştığı dönemlerde talep kaybı yaşıyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda hızla yükselen fiyatların ardından gelen kâr satışları da düşüşü hızlandırdı. Türkiye özelinde ise döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç piyasa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının düşüş eğilimi yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri: Altın düşmeye devam edecek mi? Uzmanlar bu soruya temkinli yanıt veriyor. Kısa vadede fiyatların baskı altında kalabileceği, ancak orta ve uzun vadede yeniden toparlanma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Doların güçlenmeye devam etmesi, Fed'in faiz indirimi konusunda aceleci davranmaması ve küresel risk iştahının artması altın fiyatlarını kısa süreli olarak aşağı çekebilir. Ancak dünya genelinde enflasyonun halen yüksek seyretmesi, merkez bankalarının rezerv artışı için altına yönelmesi ve küresel belirsizliklerin sürmesi, orta vadede altına yeniden değer kazandırabilir.

Uzmanlar, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu, kısa vadeli dalgalanmaların ise fırsat yaratabileceğini vurguluyor. Bu nedenle mevcut düşüşün, altına uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

27 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

27 Ekim itibarıyla altın piyasalarında satış baskısı dikkat çekiyor. Gram altın 5.453 lira seviyelerinde işlem görürken, ons altın 4.041 dolar civarında. Bu rakamlar, hem küresel hem de yerel piyasalarda altının değer kaybettiğini gösteriyor.

Altındaki bu gerileme yalnızca gram altınla sınırlı kalmadı. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yüzde 2'ye varan düşüşler gözlemlendi. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda alış-satış makasları genişlerken, yatırımcılar kısa vadeli fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Uzmanlar, küresel altın ons fiyatlarının yeniden 4.000 doların altına sarkması durumunda düşüşün bir süre daha sürebileceğini belirtiyor.

27 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

27 Ekim tarihinde gram altın 5.453 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde sert dalgalanmalar yaşayan gram altın, haftanın başında 5.550 lira civarından başlamıştı. Yani birkaç gün içerisinde yaklaşık yüzde 1,5 oranında değer kaybı yaşandı.

Gram altın fiyatları genellikle hem ons altındaki değişimden hem de dolar/TL paritesindeki hareketlerden etkileniyor. Dolayısıyla küresel altın fiyatlarındaki zayıflama ve dolar kurundaki sınırlı gerileme, gram altını da aşağı çekti.

27 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da 27 Ekim itibarıyla düşüşte. Çeyrek altın gün içinde 9.384 liradan işlem gördü. Ekim ayının ortalarında 9.600 lira seviyelerini gören çeyrek altın, böylece yaklaşık yüzde 2'ye yakın gerileme yaşadı.

Çeyrek altın, özellikle küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak fiyatların bu şekilde gerilemesi, alım fırsatlarını artırsa da kısa vadede yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

27 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı 27 Ekim itibarıyla 18.769 lira seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 19.200 lira seviyelerini gören yarım altın, yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Piyasa uzmanları, bu düşüşün ons altındaki zayıflıktan ve TL'nin kısa süreli istikrarından kaynaklandığını belirtiyor. Ancak jeopolitik risklerin yeniden artması veya doların güç kaybetmesi durumunda yarım altının fiyatında yeniden yukarı yönlü hareketler görülebileceği ifade ediliyor.

27 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı 27 Ekim'de 36.900 ila 37.600 lira bandında işlem görüyor. Altının bu seviyelere gerilemesi, yatırımcıların temkinli pozisyon aldığı bir döneme işaret ediyor. Özellikle düğün sezonu sonrası azalan fiziki talep de fiyatları baskılayan unsurlar arasında.

Ekonomistler, altının uzun vadede her zaman güvenli liman kimliğini koruduğunu ancak kısa vadeli bu tür dalgalanmaların yatırımcı psikolojisini etkilediğini belirtiyor.

27 EKİM ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Küresel altın piyasalarının belirleyicisi olan ons altın 27 Ekim itibarıyla 4.041 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, son haftalarda görülen en düşük değerlerden biri.

Ons altındaki bu gerileme, ABD ekonomisindeki güçlü veriler ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla ilişkilendiriliyor. Doların değer kazanması da ons altın üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

Analistler, 4.000 dolar seviyesinin altında kalıcı bir kırılma yaşanması halinde ons altının 3.950 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, ancak bu seviyelerin aynı zamanda güçlü bir destek noktası olabileceğini ifade ediyor.