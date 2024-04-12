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ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL?

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Altın fiyatları ne oldu? 12 Nisan 2024 Cuma altın fiyatları kaç TL? Vatandaşlar, altın fiyatlarını merak ediyor. Birçok kişi haftanın son iş gününde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış fiyatı: 2.491,96

Gram altın satış fiyatı: 2.492,33

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı: 4.248 TL satış fiyatı: 4.650 TL

Yarım altın alış fiyatı: 8.445 TL satış fiyatı: 8.906 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 16.968 TL satış fiyatı: 17.472 TL

Ons altın alış fiyatı: 2.396 TL satış fiyatı: 2.397 TL

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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