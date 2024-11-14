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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? Kasım ayının başına kadar ardı ardına tarihi zirvelere imza atan altın fiyatları bu kez sert düşüş yaşıyor. 14 Kasım altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 14 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 14 Kasım altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları tarihi zirvesinden hızla gerilemeye devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel ancak yüksek gelmesi altın fiyatları üzerinde yeni baskı unsuru oldu. 14 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2843 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2824 lira, en yüksek de 2850 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2828 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın güne 2574 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2559 dolar, en yüksek de 2581 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2561 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 2944 liradan alınırken 2984 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.537,8 TL, satış 4.651,2 TL.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.266,0 TL, satış 9.497,7 TL.

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