Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi?

Altay Çorum maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Altay Çorum maçı şifresiz mi ve Altay Çorum maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Altay Çorum MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Altay Çorum arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Altay Çorum MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Altay Çorum MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Altay Çorum MAÇI HANGİ GÜN?

Altay Çorum Maçı, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Altay Çorum MAÇI SAAT KAÇTA?

Altay Çorum Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Altay Çorum MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Altay Çorum karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İzmir'da, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.