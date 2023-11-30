Fenerbahçe'den sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Galatasaray devrede. Peki, Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı?

Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı?

Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor? Fenerbahçe'den sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Galatasaray devrede. Peki, Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı? Detaylar!

ALTAY BAYINDIR GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır, Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı milli eldiveni listeye aldı. Ara transfer döneminde ilk temasın kurulacağı Altay, yeni sezonun başında Galatasaray'a imza atabilir. Genç kaleci daha önce yaptığı açıklamada, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım." diyerek Galatasaray'da oynayabileceğinin sinyalini vermişti.

İLK TEKLİF ARA TRANSFER DÖNEMİNDE

Galatasaray'ın Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını ara transfer döneminde çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, burada ilgisini belirtirken sezon sonu ise transferi bitirmeyi planlıyor.

"BİZLER PROFESYONEL OYUNCULARIZ"

Altay Bayındır, Manchester United'a imza atar atmaz Türkiye'den başka bir takımda oynama ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Bayındır yaptığı açıklamada, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka ama sonuçta bizler profesyonel oyuncularız, hayatımıza o şekilde bakmamız gerekiyor." demişti.