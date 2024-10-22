Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımda oynuyor?

Basketbolcu Alperen Şengün kaç yaşında? Alperen Şengün, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra çaylak kontratında oyuncu opsiyonu içeren 5 yıllık uzatma anlaşması imzalayan üçüncü NBA oyuncusu olarak bir ilke imza attı. Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları gündeme geliyor. Alperen Şengün maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu ve Giresunlu, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan Türk basketbolcudur. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymekte olan Şengün, aynı zamanda Türkiye millî basketbol takımında da yer almaktadır.

Basketbol kariyerine küçük yaşlarda başlayan Şengün, 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedilmiş ve burada profesyonel sözleşmesini imzalamıştır. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı'da oynayan Şengün, 2019-2020 sezonunda as takıma yükselmiş, Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynayarak tecrübe kazanmıştır. Bandırma kulübünün ekonomik sebeplerle kapanmasının ardından, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve burada 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si seçilmiştir. Ayrıca, bu ödülü kazanan en genç basketbolcu olmuştur.

2021 NBA Draftı'nda 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Şengün, Houston Rockets'a takaslanmıştır. NBA kariyerinde dikkat çeken birçok başarıya imza atan Şengün, 1000 sayı ve 200 asist barajını geçen en genç pivot olmuştur. Ayrıca, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot unvanını kazanmıştır. Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olmasının yanı sıra, bir NBA maçında 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajını aşan en genç oyuncu unvanını da elde etmiştir. 500 asiste ulaşan en genç pivot olan Şengün, Nikola Jokic'in rekorunu kırmış, NBA'de bir maçta attığı 45 sayı ile Mehmet Okur'un rekorunu geride bırakmıştır.

Alperen Şengün

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da doğdu. Alperen Şengün 22 yaşındadır.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yeni kontrat görüşmelerinin ardından takımında kalmaya devam edecek. Milli basketbolcumuz, çaylak sözleşmesinin son yılına girerken, Rockets ile 5 yıllık yeni bir anlaşma yaptı.

Bu anlaşma kapsamında, Şengün 5 yıl boyunca Houston Rockets'ta oynayacak ve sözleşmesinin son yılında oyuncu opsiyonu yer alacak. Anlaşmanın toplam değeri 185 milyon dolar olarak belirlenirken, bu sözleşme Alperen Şengün'ü Türk spor tarihinde öne çıkan isimlerden biri haline getirdi.