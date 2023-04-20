Alperen Şengün kimdir? Kaç yaşında, nereli, NBA'de hangi takımda oynuyor, boyu kaç metre? Basketbolcu Alperen Şengün'ün hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023'ün yeni bölüm konukları arasında NBA yıldızımız Alperen Şengün geliyor. İzleyiciler Alperen Şengün hakkında, Alperen Şengün kimdir? Kaç yaşında, nereli, NBA'de hangi takımda oynuyor, boyu kaç metre? Alperen Şengün'ün hayatı ve biyografisi araştırması yapıyor. Peki, Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Alperen Şengün kaç sayısı ve asisti var? İşte detaylar...

NBA'de oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Alperen Şengün kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu ve kilosu ne, evli mi, hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün (d. 25 Temmuz 2002, Giresun, Türkiye), Türk profesyonel basketbolcudur. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan seçilen Şengün, Enes Kanter'den sonra en üst sıradan seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu.

Kariyeri

Bandırma Kırmızı (2018-19)

Basketbol kariyerine Banvit Basketbol Kulübü'nde başladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

Teksüt Bandırma (2019-20)

Şengün, 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde oynayan Teksüt Bandırma'nın as takımında oynadı. Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada çıkan Şengün; maç başına 13.5 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Teksüt Bandırma formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta; maç başına 6.6 sayı, 3.3 ribaund ve 0.6 asist ortalaması tutturdu. Toplamda %48 şut yüzdesi ve %63,6 serbest atış yüzdesi ile oynadı.

Bu sezonda çektiği ilgi ile birlikte genç yaşta oluşu Beşiktaş Sompo Japan tarafından istenen bir oyuncu haline geldi.

Beşiktaş (2020-21)

Alperen Şengün, 7 Ağustos 2020'de, genç bir kadro ile yapılanmaya giren Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Eylül 2020'de, Bursaspor karşısında 89-73 mağlup oldukları karşılaşmada, 22 dakikada 17 sayı, 6 ribaund ile sezon başlangıcını yaptı. Ertesi hafta, Fenerbahçe derbisinde 83-74 mağlup oldukları karşılaşmada 27 dakika sahada kaldı ve 21 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Ligin üçüncü maçında Galatasaray derbisinde de 27 dakika görev alan Şengün, 27 sayı, 9 ribaund, 1 asist ile Ercan Osmani ile birlikte maçın en skoreri oldu. Ertesi hafta Ormanspor'a 91-85 mağlup oldukları karşılaşmada, 37 dakikada 25 sayı, 15 ribaund, 2 asist ile Beşiktaş formasıyla ilk kez double-double yapmış oldu. Beşiktaş ligdeki ilk altı maçında galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte Şengün, takımının en skoreri oldu. Beşiktaş'ın ilk galibiyetini aldığı Gaziantep Basketbol karşılaşmasında 29 dakikada 14 sayı, 8 ribaund, 4 asist kaydetti. Ertesi hafta oynanan ve Petkim'e 82-72 mağlup oldukları karşılaşmada 36 dakikada 30 sayı, 13 ribaund, 3 blok ile oynadı. Bu karşılaşmadan sonra Beşiktaş, ligde üst üste 6 galibiyet aldı. Galibiyet serisinin son maçı olan Afyon Belediyespor karşılaşmasında 30 dakikada 23 sayı, 17 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 3 blok ile oynadı ve kariyer ribaund rekorunu kırdı. 17 Ocak 2021'de Fenerbahçe'yi 92-83 yendikleri karşılaşmada 24 dakikada 10 sayı, 8 ribaund kaydetti. Ertesi hafta, Galatasaray derbisinde 82-64 farklı galip geldiler ve Şengün, 28 dakikada 10 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 8 blok ile kariyer blok rekorunu kırdı. Yine aynı maçta, Galatasaraylı Johnathan Williams'a karşı tek pozisyonda yaptığı 3 blok ve sonrasında rakibi hatalı yürümeye zorladığı pozisyon, maçın en güzel hareketi seçildi. 28 Şubat'ta oynanan ve Gaziantep Basketbol'u 84-77 mağlup ettikleri karşılaşmada 34 dakikada 28 sayı, 12 ribaund, 3 asist ile oynadı. 21 Nisan 2021'de Büyükçekmece'yi 104-89 yendikleri karşılaşmada, 26 dakikada 31 sayı kaydetti ve kariyer sayı rekorunu kırdı. Normal sezonun son 14 maçında 12 galibiyet alan ve bu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, sezonu 19 galibiyetle 5. sırada tamamladı ve play-offlara katılmaya hak kazandı.

Normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Beşiktaş, dördüncü sırada tamamlayan Tofaş ile Play-off turu çeyrek finalde eşleşti. Serinin ilk maçında Beşiktaş, Tofaş'ı 92-90 mağlup etti ve Şengün bu maçta, 33 dakikada 22 sayı, 10 ribaund, 8 asist ile kariyer asist rekorunu kırdı. İkinci maçta da 10 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Yarı finalde, normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes ile eşleştiler. Şengün, serinin son maçında 30 dakikada 23 sayı, 7 ribaund, 5 asist kaydetti ancak galibiyet için yeterli olmadı ve Beşiktaş seriyi 3-0 kaybetti.

Alperen Şengün, Beşiktaş formasıyla lig yanı sıra FIBA Avrupa Kupası'nda da oynadı. Avrupa Kupası'ndaki ilk maçta Oradea'ya 91-83 mağlup oldular ve Şengün bu maçta 27 dakikada 25 sayı kaydederek maçın en skoreri oldu. İki gün sonra oynanan ve Sibiu'yu 90-81 mağlup ettikleri karşılaşmada 30 dakika sahada kaldı ve 16 sayı, 6 ribuand, 6 asist ve 3 blok ile oynadı. Ertesi gün oynanan ve Botevgrad'a 74-71 yenildikleri maçta Şengün, 33 dakikada 28 sayı, 11 ribaund ile oynadı ve Avrupa Kupası'ndaki kariyer sayı rekorunu kırdı. Maç başına 29.7 dakika süre alarak çıktığı üç maçta, 23.0 sayı, 7.3 ribaund, 2.7 asist, 1.7 top çalma ve 2.0 blok ortalamaları ile oynadı.

Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 29 maçta; maç başına 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ta gösterdiği muhteşem performansla birlikte, 12 Mayıs 2021'de Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi. Aynı yıl NBA Seçmeleri'ne katılacağını açıkladı.

Houston Rockets (2021-günümüz)

2021-22 sezonu

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi. 7 Ağustos 2021'de Rockets ile sözleşme imzaladı. NBA Yaz Ligi'nin ilk maçında Cavaliers'e karşı 27 dakika saha kaldı ve 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. NBA Yaz Ligi'nin ikinci maçında Detroit Pistons'a karşı 25 dakikada, 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok kaydetti. 5 Ekim 2021'de sezon öncesi ilk hazırlık maçında, Rockets'in Washington Wizards'ı 125-119 yendiği maçta 13 dakika sahada kaldı; 5 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de ilk maçına Minnesota Timberwolves'a 124-106 yenildikleri maçta çıktı ve 18 dakikada 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadı. 10 Ekim 2022'de Utah Jazz karşısında 24 dakikada 14 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı. Çaylak sezonunda gösterdiği performansla 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı'na seçildi. 10 Mart'ta Rockets'in Los Angeles Lakers'ı 139-130 yendiği maçta 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist ile oynadı. 26 Mart 2022'de Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendikleri maçta 27 sayı, 7 ribaund ile kariyer rekoru kırdı. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı.

2021-22 NBA sezonu boyunca 72 karşılaşmada forma giyen Şengün, 13 karşılaşmada ilk beşte başladı. Maç başı 20.7 dakika parkede kaldı ve 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

2022-23 sezonu

Türkiye millIî takımı ile 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiği için, Yaz Ligi'ni ve sezon öncesi bazı hazırlık maçlarını kaçırdı. İlk hazırlık maçını 3 Ekim 2022'de San Antonio Spurs'u 134-96 yendikleri maçta çıktı ve 20 dakikada; 13 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile oynadı.

Yeni sezona 20 Ekim'de oynanan Atlanta Hawks maçı ile başladı ve 22 dakikada 15 sayı, 9 ribaund ile oynadı. 3 Kasım'da Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldukları maçta 33 dakika sahada kaldı ve 26 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile oynadı. 17 Kasım'da Dallas Mavericks'i 101-92 yendikleri maçta yaptığı 5 blok ile kariyer blok rekorunu kırdı. 27 Kasım'da Oklahoma City Thunder'ı 118-105 yendikleri maçta 21 sayı, 19 ribaund, 7 asist, 2 blok, 3 top çalma ile oynadı ve kişisel ribaund rekorunu kırdı. İki gün sonra, 29 Kasım'da oynanan Denver Nuggets maçında 23 dakikada, 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile oynadı. Maç sonunda Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ile yapılan röportajda kendisini örnek alan Alperen Şengün hakkında sorulan soruya:

''Beni örnek alması iyi bir şey mi, emin değilim. Bence o gerçekten yetenekli bir oyuncu. Kulağa tuhaf gelebilir ama bence onun üzerinden daha fazla set oynamalılar. Çünkü bazen takım olarak çok durağan gözüküyorlar. Çok fazla üçlük atmaya odaklı bir takım görüntüleri var. Adam yetenekli. Pas veriyor, post-up yapıyor, çember etrafında iyi bitiriyor. Alperen sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz.'' diyerek cevap verdi.

6 Aralık'ta oynanan Philadelphia 76ers karşılaşmasında kaydettiği sayılarla birlikte; NBA tarihinin 1000+ sayı ve 200+ asist yapan en genç pivotu oldu. 9 Aralık'ta San Antonio Spurs'a 118-109 mağlup oldukları karşılaşmada 29 dakika parkede kaldı ve 16 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı. Ayrıca maç içinde Zach Collins'in üzerinden yaptığı smaç, ofansif faul olarak değerlendirilmesine rağmen, NBA'de büyük yankı uyandırdı ve smacı NBA resmi sitesi, ESPN ve Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell kendi hesabından paylaştı. Mitchell yaptığı paylaşımda "Alperen Şengün çıldırdı" ifadesini kullandı. 24 Aralık'ta NBA kariyerindeki 100. maçına, Dallas Mavericks karşısında çıktı ve 27 dakikada 19 sayı, 8 ribaund, 7 asist ile oynadı. Üç gün sonra, Chicago Bulls'u 133-118 yendikleri karşılaşmada 25 sayı, 11 ribaund, 6 asist yaptı ve Hakeem Olajuwon'dan bu yana Rockets formasıyla NBA'de saha içinde %80 isabet oranıyla oynayarak, 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asiste imza atan ilk oyuncu oldu. 6 Ocak'ta Utah Jazz'a 131-114 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 32 dakikada 20 sayı ve 8'i hücum ribaundu olmak üzere 14 ribaund kaydetti. Böylelikle bir maçta 8 hücum ribaundu alarak, bu alandaki rekorunu kırdı. 12 Ocak'ta Sacramento Kings'e karşı 135-115 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 10 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile kariyerinin ilk triple-double performansını sergiledi. Böylelikle, NBA tarihinin triple-double yapan en genç pivotu ve Rockets tarihinin triple-double yapan en genç basketbolcusu oldu. 17 Ocak'ta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 4 blok ile oynadı ve kariyer sayı rekorunu kırdı. Aynı zamanda Shaquille O'Neal'ı geçerek, NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Ertesi maç, Charlotte Hornets karşısında 24 sayı, 12 ribaund, 6 asist ile oynadı ve son beş maçında beş ve daha fazla asist yapan en genç pivot oldu. 22 Ocak'ta Minnesota Timberwolves'a 113-104 mağlup oldukları karşılaşmada 19 sayı, 16 ribaund, 7 asist yaptı ve NBA tarihinde ilk yarıda hiç şut kaçırmadan double-double yapan en genç oyuncu oldu. İki gün sonra, Minnesota Timberwolves'i 119-114 yendikleri karşılaşmada Şengün, 21 sayı, 7 ribaund, 7 asist kaydetti. 26 Ocak'ta Washington Wizards'a 109-103 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 21 sayı, 11 ribaund, 10 asist ile oynadı ve kariyerinde ikinci kez triple-double yaptı. Aynı zamanda, 21 yaşından önce birden fazla triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün, Ocak ayında çıktığı 13 karşılaşmada; 18.3 sayı, 9.5 ribaund, 6.2 asist ortalaması yakaladı. 9 Şubat'ta Sacramento Kings'e 130-128 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 18 sayı, 9 ribaund, 11 asist ile oynadı ve kariyer asist rekorunu kırdı.

Şengün, 23 Mart'ta Memphis Grizzlies karşısında 130-125 mağlup oldukları karşılaşmada 25 sayı, 8 ribaund, 4 asist kaydetti. 30 Mart'ta Brooklyn Nets deplasmanında 21 sayı, 12 ribaund kaydeden Şengün, aldığı 8 hücum ribaundu ile bu alandaki kariyer rekorunu egale etti. 5 Nisan'da konferans lideri Denver Nuggets'ı 124-103 mağlup ettiler ve Şengün, 20 sayı, 10 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Ertesi maç, Charlotte Hornets'i deplasmanda 112-109 mağlup ettikleri karşılaşmada Şengün, 14 sayı, 21 ribaund, 3 asist ile oynadı ve kariyer ribaund rekorunu kırdı. 9 Nisan'da sezonun son maçına Washington Wizards karşısında çıktı ve 24 dakikada; 12 sayı, 12 ribaund, 6 asist, 2 blok, 2 top çalma ile oynadı. Ayrıca son 6 maçında double-double yaparak, bireysel üst üste double-double yapma rekorunu kırdı.

2022-23 NBA sezonu boyunca 74 karşılaşmada forma giyen Şengün, 71 karşılaşmada ilk beşte başladı. Maç başı 29 dakika parkede kaldı ve 14.8 sayı, 9 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı.

Milli Takım Kariyeri

Genç Millî Takım

Sırbistan'da düzenlenen 2018 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şengün, takımıyla bronz madalya kazandı. Maç başı 24,9 dakika sahada kalan Şengün; 14.4 sayı, 9.4 ribaund, 2.0 asist, 1.6 top çalma ve 1.4 blok ortalaması yakaladı. Gösterdiği performansla Turnuvanın En İyi Takımı'na seçildi.

Arjantin'de düzenlenen 2018 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da mücadele etti. Türkiye turnuvayı beşinci tamamladı. Bu turnuvada oynanan yedi maçta, maç başına 28.6 dakika süre aldı ve 15.9 sayı, 12.3 ribaund, 2.0 asist, 0.7 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları tutturdu.

A Millî Takım

Şengün, Türkiye millIî basketbol takımı formasını ilk kez Kasım 2020'de, 2022 EuroBasket Elemeleri'nde giydi. Elemelerde oynanan dört maçta; maç başına 23.1 dakika, 12.0 sayı, 7.3 ribaund, 1.0 asist, 1.3 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları tutturdu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda millIî takım forması giyen Şengün, grup maçlarında oynanan beş maçta; maç başına 30.8 dakika, 18.2 sayı, 8.8 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturdu. Son 16 turunda Fransa'ya uzatmalarda yenildiler ve turnuvaya veda ettiler. Şengün turnuva boyunca takımına sayı ve ribaund alanında liderlik etti. Turnuvada maç başına 16.5 sayı, 8.2 ribaund ortalaması yakaladı ve turnuvanın verimlilik puanı en yüksek 8. oyuncusu oldu.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta görev aldı. Maç başına 25 dakika sahada kaldı ve 12.5 sayı, 7 ribaund, 1 asist ortalaması tutturdu.

Oyun Tarzı

Alperen Şengün, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynamaktadır. NBA gözlemcileri ve yorumcuları tarafından, 2021 NBA Seçmeleri'ne katılan en yetenekli ve üretken uzunlardan biri olarak değerlendirildi.

Dönüş hareketleri ve düşüş adımlamalarıyla, sırtı dönük oyunuyla, eski tarzda düşük post oyunlarıyla tanınır. Ayak hareketlerinin yanı sıra bir pivota göre mükemmel bir oyun görüşüne ve pas yeteneğine sahiptir.

Serbest atışları atmadan önce topa fısıldama ritüeli ile NBA yorumcularının dikkatini çekti.

Houston Rockets efsanelerinden olan Hakeem Olajuwon ile çalışmalar yaptı. Şengün hakkında;

''Sonunda beraber çalışabildik ve bu harikaydı. Türkiye'deki koçu onun benim en büyük hayranlarımdan biri olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir temeli vardı. Şimdi ise idmanlarla detaylara iniyoruz. Çok genç ve heyecanlı. Öğrenmeyi çok seviyor. Bu da önemli bir özellik. Basketbol artık değişti. Post'ta kalamıyorsunuz. Oyununuzu hem içeride hem dışarıda oynamanız gerek. Çok iyi bir kumaşı var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Rakiplerini kandırıyor. Kendine güveniyor. Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim. İdmandan önce esneme yaparken bir fotoğrafını çektim ve onun ne kadar esnek olduğunu iyice fark ettim.'' yorumlarında bulundu.

Oyun tarzı olarak; ayak hareketleri ve pas yeteneğiyle, Nikola Jokic, Domantis Sabonis ve Nikola Vucevic gibi Avrupalı uzunlara benzetildi.