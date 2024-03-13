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Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli?

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Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Köşk Belediye Başkan adayı Alper Aydoğan'ın kim olduğu merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Köşk Belediye Başkan adayı ise Alper Aydoğan. Alper Aydoğan kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALPER AYDOĞAN KİMDİR?

Alper Aydoğan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Aydın Köşk Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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