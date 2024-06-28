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Almanya Türkiye saat farkı var mı, kaç saat fark var? #129300

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. Peki, Almanya Türkiye saat farkı var mı, kaç saat fark var?

Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği turnuvaya Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. Almanya Türkiye saat farkı var mı, kaç saat fark var?

EURO 2024 HAKKINDA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği turnuvaya Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. 1988 yılındaki turnuvaya Batı Almanya ev sahipliği yaptı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'de düzenlenen ve birçok ülkenin ev sahipliği yaptığı 2020 turnuvasının dört maçı Münih'te oynandı.

ALMANYA TÜRKİYE SAAT FARKI VAR MI, KAÇ SAAT FARK VAR?

Almanya konumunda Cuma 21:00

Türkiye konumunda Cuma 22:00

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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