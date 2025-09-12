Almanya - Finlandiya basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ALMANYA - FİNLANDİYA CANLI İZLE!

Basketbol tutkunları için EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekleniyor. Almanya ile Finlandiya arasında gerçekleşecek kritik maç, turnuvanın kaderini belirleyecek önemli bir mücadele olacak. Bu yazımızda, Almanya Finlandiya basketbol maçı ne zaman - saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? EuroBasket 2025 Yarı Final detayları haberimizde...

ALMANYA FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN - SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025'in en kritik etaplarından biri olan Almanya-Finlandiya yarı final maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, TSİ 17.00'da başlayacak ve basketbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunacak. Turnuvanın yüksek tempolu ve stratejik oyunlarının öne çıktığı bu karşılaşma, her iki takım için de finale yükselme yolunda kritik bir adım olacak.

Maç saati itibarıyla hem Almanya hem Finlandiya taraftarlarının yoğun ilgi göstereceği mücadele, Avrupa basketbolunun en iyi oyuncularını bir araya getirecek. Bu anlamda, 12 Eylül 2025 Cuma günü 17.00, basketbolseverlerin takvimlerine not etmeleri gereken bir zaman dilimi.

ALMANYA FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Finlandiya basketbol maçı hangi kanalda izlenir sorusunun cevabı da merak konusu. EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak. Türkiye'de spor yayıncılığında güvenilir bir referans olarak gösterilen TRT Spor Yıldız, bu önemli maçta da canlı yayınla basketbolseverlerin yanında olacak.

TRT Spor Yıldız'ın yüksek görüntü kalitesi ve anlık skor güncellemeleriyle izleyicilere kesintisiz bir maç deneyimi sunması bekleniyor. Üstelik TRT'nin bu yayınını şifresiz olarak izlemek mümkün olduğu için, tüm sporseverler maçı ekstra ücret ödemeden takip edebilecek.

ALMANYA FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Almanya Finlandiya basketbol maçı nereden izlenir sorusuna yanıt verirken, sadece televizyon yayınını değil, online yayın ve alternatif platformları da dikkate almak gerekiyor. Ana yayın TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak sunulacak. Ayrıca TRT'nin resmi internet sitesi ve TRT Spor'un mobil uygulaması üzerinden de maç canlı ve şifresiz izlenebilir.

Bu sayede, evde televizyon başında olmayanlar bile mobil cihazları veya bilgisayarları aracılığıyla karşılaşmayı anlık ve yüksek kalitede takip edebilecek. EuroBasket 2025 gibi büyük organizasyonlarda internet yayını önemli bir erişim kolaylığı sağlıyor ve farklı izleyici kitlesine ulaşmayı mümkün kılıyor.

ALMANYA FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya-Finlandiya maçı, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan modern ve kapasiteli Arena Riga'da gerçekleşecek. EuroBasket 2025'in kritik yarı final maçları için tercih edilen bu arena, seyirciler için mükemmel bir atmosfer sunacak şekilde donatıldı. Hem Almanya hem Finlandiya taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yüksek tempolu basketbolun yanı sıra coşkulu tribünleriyle de hafızalara kazınacak.