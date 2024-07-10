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Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımda oynuyor? Allan Saint-Maximin kaç yaşında?

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Allan Saint-Maximin nereli, kaç yaşında? Allan Saint-Maximin kim? Allan Saint-Maximin oynadığı takımlar Fenerbahçe transferi haberleri ile gündemde merak edilen sorulardan. Peki Allan Saint-Maximin kimdir?

Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımlarda oynadı? Allan Saint-Maximin transfer mi oldu? Allan Saint-Maximin istatistikleri nasıl? Allan Saint-Maximin kaç yaşında, nereli soruları ve daha fazlası detaylarıyla haberimizde..

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KİMDİR?

Allan Saint-Maximin, 12 Mart 1997 tarihinde Fransa'da doğmuştur. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, profesyonel futbol kariyerine Saint-Étienne formasıyla 29 Ağustos 2013 tarihinde başladı. Kariyeri boyunca Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle United ve Al-Ahli gibi takımlarda oynadı.

Newcastle United'dan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer olan Fransız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

Allan Saint-Maximin kimdir? Allan Saint-Maximin hangi takımda oynuyor? Allan Saint-Maximin kaç yaşında?

ALLAN SAİNT-MAXİMİN İSTATİSTİKLERİ

Fransa Ligi'nde oynadığı 111 karşılaşmada 12 gol ve 16 asist yapan Saint-Maximin, Premier Lig'de ise 111 maçta 12 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken oyuncu, asıl çıkışını Nice takımında yaptı ve 9'u ligde olmak üzere toplam 11 gol attı.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

173 cm boyunda ve 67 kilo olan Allan Saint-Maximin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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