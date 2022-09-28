Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek Bir Peri Masalı dizisinde oynayacak olan Alina Boz'un hayatı araştırılıyor. Daha önce Maraşlı, Paramparça gibi dizilerde büyük bir çıkış yakalayan Boz bu akam Bir Peri Masalı dizisinde oynayacak. Peki, Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir?

Vatanım Sensin, Paramparça ve Maraşlı gibi dizilerde oynayan Alina Boz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında? Alina Boz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz (d. 14 Haziran 1998, Moskova, Rusya), Anne tarafından Rus ve baba tarafından Türk olan oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür.

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. 2014 yılında çalıştı. Paramparça dizisinde Hazal olarak, oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Bölük filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Dizi;

Bir Peri Masalı

Aşk 102

Maraşlı

Aşk 101

Elimi Bırakma

Vatanım Sensin

Sevda'nın Bahçesi

Paramparça

Cesur Hemşire

Film;

Bölük

Kaçma Birader