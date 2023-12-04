5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, evlendi ve ne zaman evlendi sorularına yanıt aranıyor. Ünlü çifti bir süredir beraberliklerini evlilik ile taçlandırdı. Peki, Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi?

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi?

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi ve oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendiği gündeme geliyor. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Detaylar haberimizdedir…

ALİNA BOZ İLE UMUT EVİRGEN EVLENDİ Mİ?

Alina Boz ile Umut Evirgen, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftten Umut Evirgen, düğününde duygu dolu anlar yaşadı. Evirgen'in gözyaşlarını Boz, elleriyle sildi. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift dün nikah masasına oturdu. Evirgen'in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını geline verdi.

ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN ÇİFTİ NE ZAMAN EVLENDİ?

Dün akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünya evine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a verdi.