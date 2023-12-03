ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz merak konusu oldu. Peki, Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı'da oynayan Alina Boz araştırılmaya devam ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz merak konusu oldu. Peki, Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

ALİNA BOZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İşte Alina Boz'un yer aldığı diziler;

Aşk 102

Maraşlı

Aşk 101

Elimi Bırakma

Vatanım Sensin

Sevda'nın Bahçesi

Paramparça

Cesur Hemşire

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.