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Ali Sefa Tutmaz kimdir? Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ali Sefa Tutmaz kimdir? Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz kaç yaşında, nereli?

Ali Sefa Tutmaz kimdir? Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Sefa Tutmaz kimdir? Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ali Sefa Tutmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SEFA TUTMAZ KİMDİR?

Ali Sefa Tutmaz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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