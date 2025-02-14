Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?

Süper Lig karşılaşmalarında sık sık görev alan hakem Ali Şansalan, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Kasımpaşa maçının hakemi olarak ön plana çıkan Ali Şansalan'ın memleketi, yaşı ve hangi takımı tuttuğu gibi konular, spor tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? İşte, merak edilenler…

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır.

Ali Şansalan nereli

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı olarak Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan tecrübeli hakemlerden biri olan Ali Şansalan, genç yaşta hakemlik kariyerine başlamış ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla adını duyurmuştur. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

Ali Şansalan

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın memleketi Çanakkale'dir. Hakemlerin tarafsızlık ilkesine uymak zorunda olduğu için hangi takımı tuttuğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarafsız hakemlik anlayışıyla ön plana çıkan Ali Şansalan, yönettiği maçlarla dikkat çekmeye devam etmektedir.

Ali Şansalan kimdir