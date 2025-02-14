Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt

Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig maçlarında sıkça görev alan hakem Ali Şansalan, futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Kasımpaşa maçının hakemi olarak dikkat çeken Ali Şansalan'ın yaşı, memleketi ve hangi takımı tuttuğu sıkça araştırılıyor. Peki, Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? İşte, detaylar…

Süper Lig karşılaşmalarında sık sık görev alan hakem Ali Şansalan, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Kasımpaşa maçının hakemi olarak ön plana çıkan Ali Şansalan'ın memleketi, yaşı ve hangi takımı tuttuğu gibi konular, spor tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? İşte, merak edilenler…

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır.

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?Ali Şansalan nereli

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı olarak Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan tecrübeli hakemlerden biri olan Ali Şansalan, genç yaşta hakemlik kariyerine başlamış ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla adını duyurmuştur. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?Ali Şansalan

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın memleketi Çanakkale'dir. Hakemlerin tarafsızlık ilkesine uymak zorunda olduğu için hangi takımı tuttuğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarafsız hakemlik anlayışıyla ön plana çıkan Ali Şansalan, yönettiği maçlarla dikkat çekmeye devam etmektedir.

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan nereli, hangi takımlı?Ali Şansalan kimdir

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Alacaklarını tahsil etsin diye tuttuğu avukatı da dolandırdı
img

Kazandığı para öyle böyle değil
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.