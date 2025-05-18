Yarışmada çıkan "Ali Sami Yen kimdir?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekerken, arama motorlarında da bu soruya olan ilgi büyük ölçüde arttı. Türkiye'de sporun gelişimine öncülük eden isimlerden biri olan Ali Sami Yen, özellikle futbolun kurumsallaşmasında etkili olmuştur. Peki, Ali Sami Yen kimdir ve Türk sporuna ne gibi katkılarda bulunmuştur?

ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

Ali Sami Yen, 1886 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yen, genç yaşta sporla ilgilenmeye başladı. Özellikle futbolun Osmanlı İmparatorluğu'nda yaygınlaşması döneminde aktif rol aldı.