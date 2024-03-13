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Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?

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Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak ediliyor. Ali Okkalı'nın hayatı ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için detayları takip edin.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan adayı ise Ali Okkalı. Ali Okkalı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ OKKALI KİMDİR?

Ali Okkalı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Buharkent Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Buharkent Aydın Gündem Politika Haberler

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