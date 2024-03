Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi!

Ali Kurt NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

ALİ KURT KİMDİR?

Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. Üniversite eğitimini ise 2005 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olarak aldı. Yüksek lisansını ise 2011-2013 yılları arasında Okan Üniversitesi'nde Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.

Kariyerine çeşitli harita bürolarında toplu konut ve stadyum projelerinin haritacılık işleri ve halihazır harita yapımlarında çalışarak başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladı ve burada 2013 yılına kadar Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev aldı. Sonrasında 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak çalıştı. Bu süreçte, İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Ayrıca, 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yaptı ve 2015 yılından beri kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olan Kurt, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak da görev almıştır.

Ali Kurt, 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren KİPTAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.