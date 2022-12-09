ALES 3 SINAVI 20 Kasım 2022 Pazar günü uygulandı. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık tarihinde açıklandı. Sınava giren adaylar ise arama motorlarında ALES 3 sonuçları ve soru-cevapları görüntüleme ekranı! ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? araması yapıyor. İşte ALES 3 sonuçları ve soru-cevapları görüntüleme ekranı!

Heyecanla ALES 3 sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bugün ÖSYM tarafından açıklanan ALES 3 sonuçlarının ardından arama motorlarında ALES 3 sonuçları ve soru-cevapları görüntüleme ekranı! ALES 3 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? aramasını yaptı. İşte detaylar...

ALES 3 SORU CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ALES 3 soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından 9 Aralık günü yayınlandı.

"DUYURU

(09 Aralık 2022)

2022-ALES/3 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"