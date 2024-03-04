Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor- Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Alanyaspor- Trabzonspor maçı hakemi kim? Alanyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-03-2024 ALANYASPOR VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Alanyaspor-Trabzonspor Maçı, 04 Mart Pazartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Trabzonspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.