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Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında berabere kalan Göztepe, Alanyaspor karşısında üç puan hedefliyor. Mücadele Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 3.haftası Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında beraberlik elde eden Göztepe, Alanyaspor karşısında galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Peki, Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR- GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor- Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

ALANYASPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR- GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak bu mücadelede, hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)

Yarın:

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek

Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Alanya Spor Oba Süper Lig Futbol Gündem Spor Haberler

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