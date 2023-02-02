Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Selçuk kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Selçuk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Olgun Sünear kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Selçuk kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Selçuk Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Olgun Sünear kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ SELÇUK KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Selçuk Türker karakterini Ahmet Olgun Sünear canlandırmaktadır. Ahmet Olgun Sünear dizide, "Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker" karakterini canlandırıyor.

AHMET OLGUN SÜNEAR KİMDİR?

24 Aralık 1982 İstanbul doğumlu olan oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun. Kısa süren modellik deneyiminden sonra oyunculuğa yönelen Sünear çeşitli televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında Kampüste Çıplak Ayaklar isimli sinema filminde canlandırdığı Arda karakteri ile geçti. "Son", "Boynu Bükükler", "Maral", "Mayıs Kraliçesi", "Kanıt: Ateş Üstünde", "Seven Ne Yapmaz" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Olgun Sünear, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Bulut karakterine hayat vermektedir. Ahmet Olgun Sünear, 1.89 metre boyunda, 85 kilo ve Oğlak burcudur.