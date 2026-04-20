Akedaş İstiklalspor’dan play-off yolunda kritik galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off mücadelesi veren Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, sahasında Ankara Demirspor’u konuk etti. Kritik öneme sahip karşılaşmada sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, hem taraftarını sevindirdi hem de ligdeki iddiasını sürdürdü. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilenirken, ikinci yarıda gelen goller sonucu belirledi.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koyarken, yakalanan fırsatlar değerlendirilemedi ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Akedaş İstiklalspor, oyunun kontrolünü eline aldı. Oyuna sonradan dahil olan Süleyman Güneş’in hazırladığı pozisyonda Kemal Rüzgar’ın golüyle öne geçen Kahramanmaraş temsilcisi, üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda da sürdürdü.

PUAN 64’E YÜKSELDİ, HEDEF PLAY-OFF

Müsabakanın 81. dakikasında Hüseyin Eray Karataş’ın attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, kalan sürede skor avantajını korudu. Ankara Demirspor’un çabaları sonuçsuz kalırken, mücadele 2-0 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 64’e yükselten Akedaş İstiklalspor, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırarak sezonun son haftalarına avantajlı bir şekilde girdi.

Haber: Muhammet Özer