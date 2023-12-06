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Akaryakıtta beklenen indirim geliyor! Motorin 36 lira seviyelerine gerileyecek

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Petrol fiyatlarının son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesinin ardından akaryakıtta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 34 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 36 lira seviyelerine gerileyecek.

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 30 kuruşa, Ankara'da 36 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 12 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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