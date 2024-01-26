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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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26 Ocak güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

26.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,37 TL
  • Motorin TL/lt: 40,24 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 40,29 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,71 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,04 dolardan işlem görüyor.

Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 82,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş, ABD'de talebin yüksek olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller, ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Çin'de ise Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltarak risk iştahını besleyebileceği, petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,70 dolar aralığının direnç, 81,80 ile 81,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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