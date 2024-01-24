Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

24.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,91 TL

Motorin TL/lt: 39,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,23 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

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BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,52 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler, doların değer kaybetmesi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, fiyat artışında etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 6 milyon 674 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla ülkedeki ekonomik aktivite ve petrol talebinin beklenilen kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Yatırımcıların petrol alım iştahını artıran ve fiyatların yükselişine katkıda bulunan diğer unsur da ABD dolarındaki değer kaybı oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 düşüşle 103,237 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, gerilimin bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayarak küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki aktiviteleri olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,95 dolar aralığının direnç, 79,43 ile 79,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.