1 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

01.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,57 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 80,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,88 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısı sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, grubun 4 Haziran'daki toplantısında alınan 3,6 milyonu varillik üretim kesintisi kararına bağlı kalacağı ifade edildi. OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarının belirlendiği toplantıda açıklanan kesintiler fiyatlar üzerinde OPEC'in umduğu etkiyi yaratmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi. Uzmanlar, toplantı sonrası ülkelerin açıkladığı bireysel kotaların fiyatları yükseltmede yetersiz kaldığı ve piyasaların beklentilerini karşılamadığı yorumunu yaptı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik büyüme verileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Açıklanan satın alma yöneticileri endeksi verileri, ülkede iş faaliyetlerinin kasımda düşük büyüme gösterdiğine işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 80,96 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,46 ile 80,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.