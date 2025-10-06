Akaryakıt fiyatları 6 Ekim 2025: Benzine, motorine zam mı geldi? Benzine, motorine ne kadar zam geldi?

Akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündemindeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı? Benzine, motorine zam mı geldi? Benzine, motorine ne kadar zam geldi? 6 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Fiyatlar, geçtiğimiz hafta yapılan son güncellemeden sonra aynı seviyede kaldı.

Benzin fiyatlarının sabit kalmasında, küresel petrol piyasalarında yaşanan dengelenme ve döviz kurlarındaki durağan seyir etkili oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen dağıtım firmalarının tavan fiyatları doğrultusunda, şehirler arası küçük farklar bulunsa da genel ortalama sabit kalmış durumda.

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorin (mazot) fiyatlarında da 6 Ekim 2025 itibarıyla yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Son yapılan güncellemenin ardından fiyatlar aynı şekilde geçerliliğini sürdürüyor.

Ulaştırma sektörünün temel yakıtı olan motorin, geçtiğimiz ay art arda gelen zamlardan sonra bu hafta itibarıyla sabit kaldı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde brent petrol varil fiyatına bağlı olarak yeni bir hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor.

BENZİNE, MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Son güncellemeye göre benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir artış bulunmuyor. Ekim ayının ilk haftasında fiyatlar sabit şekilde ilerliyor. Ancak piyasa analistleri, önümüzdeki hafta küresel petrol arzındaki değişimlere göre yeni bir düzenleme ihtimaline dikkat çekiyor.

Yakıt fiyatlarının belirlenmesinde;

Brent petrol fiyatı,

Döviz kuru,

Vergi oranları (ÖTV ve KDV),

Rafineri marjları

önemli rol oynuyor.

Bu faktörlerde yaşanacak küçük değişiklikler dahi pompaya yansıyan fiyatlarda etkili olabiliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 6 EKİM 2025

İstanbul'da akaryakıt fiyatları, yakadan yakaya küçük farklarla değişiyor. 6 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlar şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 53.13 TL

Motorin litre fiyatı: 54.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İstanbul'da fiyat farklarının temel nedeni, dağıtım maliyetleri ve istasyonlar arası rekabet farklılıkları olarak öne çıkıyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 6 EKİM 2025

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları İstanbul'a kıyasla birkaç kuruş daha yüksek seviyede seyrediyor. Şehirdeki güncel fiyat listesi şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Ankara'da fiyatların biraz daha yüksek olmasının sebebi, lojistik maliyetler ve vergilendirme farkları olarak değerlendiriliyor.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 6 EKİM 2025

Ege'nin en büyük şehri İzmir'de ise 6 Ekim 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 54.46 TL

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

İzmir, genellikle ülke genelinde akaryakıt fiyatlarının üst sınırına yakın seyreden şehirlerden biri olarak biliniyor. Bu durumun temel nedeni, taşımacılık maliyetleri ve yerel vergi farklarıdır.