AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Torbalı adayı kim?

AK PARTİ TORBALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayının Özgür Erman Çağlar olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar olmuştur.

AK PARTİ TORBALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Özgür Erman Çağlar AK Parti'nin merakla beklenen yeni Torbalı Belediye Başkan adayıdır.